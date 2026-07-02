Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Що атакували СОУ 2 липня?

Сили оборони уразили склад безпілотних літальних апаратів ворога у районі Кам'янки Запорізької області.

Окрім того, під прицілом опинився залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Він використовувався росіянами для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

Також прилетіло по командно-спостережному пункту окупантів у районі Вільшаної Харківської області.

Нагадаємо, що у ніч на 2 липня Сили оборони атакували ще й "жирну" ціль у Росії – НПЗ у Кстово. Це один із найбільших та найстаріших у російській нафтопереробці заводів.

Було влучання із подальшою пожежею на території підприємства.

А в СБУ також повідомили, що у Кстово було уражено лінійній виробничо-диспетчерській станції "Старолікєєво".