Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Что подверглись атаке ВСУ 2 июля?

Силы обороны нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов противника в районе Каменки Запорожской области.

Кроме того, под прицелом оказался железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Он использовался россиянами для военной логистики и переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Также был нанесен удар по командно-наблюдательному пункту оккупантов в районе Вильшаной Харьковской области.

Напомним, что в ночь на 2 июля Силы обороны провели атаку еще и на "жирную" цель в России – НПЗ в Кстово. Это один из крупнейших и старейших заводов в российской нефтепереработке.

Последствием удара стал пожар на территории предприятия.

А в СБУ также сообщили, что в Кстово была поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Староликеево".