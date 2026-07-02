Об этом сообщил Telegram-канал"Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

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Что известно о взрывах в Крыму?

Ночью в Крыму объявили воздушную тревогу, которая длилась около двух часов. Оккупационные власти не сообщали о последствиях возможной атаки, но пользователи сети зафиксировали несколько пожаров и прилетов.

По данным местных жителей, громко было в Симферополе в районе ТЭЦ. Также вероятные удары зафиксировали вблизи нефтебазы в Феодосии и горы Тепе-Оба, где расположены позиции радиолокационной станции.

Взрыв в оккупированном Крыму: смотрите видео

Кроме того, на спутниковых снимках видны пожары на электроподстанциях С 220 кВ "Донузлав" и 110/35/10 кВ "Митяево" в Сакском районе.

Отмечается, что это важные узлы электросетей, которые, в частности, понижают высокое напряжение для дальнейшей передачи в населенные пункты. К "Митяево" также подключена солнечная электростанция мощностью 32 МВт.

Очаги возгорания в районе объектов в Крыму / Фото из телеграмма "Крымский ветер"

Напомним, этой же ночью взрывы слышали в российском Кстово. Известно, что Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших и старейших нефтеперерабатывающих заводов России – НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".