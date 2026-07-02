В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 405 900 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Апостол" шокировал реалиями потерь врага, раскрыв, сколько живут штурмовики

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 2 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек;

танков – 12 069 (+0);

боевых бронированных машин – 24 861 (+5);

артиллерийских систем – 45 168 (+57);

РСЗО – 1 910 (+7);

средств ПВО – 1 459 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123);

наземных робототехнических комплексов – 1 791 (+9);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 114 852 (+353);

специальной техники – 4 376 (+7),

крылатые ракеты – 4 798 (+1).

Потери россиян по состоянию на 2 июля / Инфографика Генштаба

К слову, на днях был поражен автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области, а также два железнодорожных моста в Луганской области.

Кроме того, был поражен склад материально-технических средств оккупантов в районе Новосвитовки Луганской области.

Также были поражены 3 пункта управления БПЛА противника в районах Гуляйполя Запорожской области, Теткино в Курской области и Бахмута в Донецкой области, а также пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы захватчиков в районе Великой Новоселки Донецкой области.