В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 405 900 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 2 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек;
- танков – 12 069 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 861 (+5);
- артиллерийских систем – 45 168 (+57);
- РСЗО – 1 910 (+7);
- средств ПВО – 1 459 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123);
- наземных робототехнических комплексов – 1 791 (+9);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 114 852 (+353);
- специальной техники – 4 376 (+7),
- крылатые ракеты – 4 798 (+1).
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Потери россиян по состоянию на 2 июля / Инфографика Генштаба
К слову, на днях был поражен автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области, а также два железнодорожных моста в Луганской области.
Кроме того, был поражен склад материально-технических средств оккупантов в районе Новосвитовки Луганской области.
Также были поражены 3 пункта управления БПЛА противника в районах Гуляйполя Запорожской области, Теткино в Курской области и Бахмута в Донецкой области, а также пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы захватчиков в районе Великой Новоселки Донецкой области.