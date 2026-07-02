Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 405 900 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 2 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб;

танків – 12 069 (+0);

бойових броньованих машин – 24 861 (+5);

артилерійських систем – 45 168 (+57);

РСЗВ – 1 910 (+7);

засобів ППО – 1 459 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 385 190 (+2 123);

наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 114 852 (+353);

спеціальної техніки – 4 376 (+7),

крилаті ракети – 4798 (+1).

Втрати росіян станом на 2 липня / Інфографіка Генштабу

До слова, днями було уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині.

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

Також уражено 3 пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області та Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області.