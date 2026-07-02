Блогер та журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко розповів 24 Каналу, що до нього звертаються за допомогою також російські мобілізовані та чинні військові. Він розкрив, що у його спілкуванні з росіянами з'явилася нова тенденція.

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У росіян кількість 200-х перевищує кількість 300-х

"Маю контакт зі студентом, якому я проплатив курси з навчання з керування безпілотниками. Йому сказали два місяці тому, що відрахують з вишу, тому йому треба підписувати контракт. Він дивився мої ролики з 2025 року, і одразу мені написав, що не хоче, але буде змушений підписати контракт, і запитав, що йому робити. Я передав йому певну суму грошей, і він зараз навчається", – зауважив Карпенко.

Блогер ще не знає, до якого підрозділу потрапить той студент, але він керований, із цивільного життя йде на війну, щоб, за словами "Апостола", попрацювати з ним і потім піти до РДК. Загалом, за програмою "Гроші від Апостола" здебільшого виходить на зв'язок молодь. Вони переважно стають дроноводами, тому що зможуть перебувати постійно на зв'язку, матимуть Starlink, і це працює.

На відміну від оператора дронів, у звичайного штурмовика термін життя у 5-кілометровій зоні – 8 годин. Від моменту, як його заводять у кілзону "Мадяра", він проживає перших 4 години, поки біжить, потім дві години він 300-й і далі, якщо не евакуювали, 200-й,

– пояснив він.

Журналіст зазначив, що у цій війні з російського боку кількість 200-х перевищує кількість 300-х. Це відбувається, тому що противник не евакуює тих, кого було поранено у кілзоні, адже ті, хто братиме участь в евакуації, будуть 200-ми.

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Також Карпенко розповів, що російські військові пишуть йому, коли потрапляють у безвихідні ситуації на полі бою.

Я спілкуюся із багатьма нашими підрозділами, і коли я можу вимкнути наш FPV-дрон за 30 хвилин, то він (росіянин – 24 Канал) уже починає все розуміти. Щойно за ним полювали 20 FPV-дронів, а він мені написав, і нічого не відбувається,

– наголосив блогер.

"Апостол" також зазначив, що коли у росіян в кілзоні немає забезпечення і вони починають голодувати, вони також йому пишуть. Тоді журналіст домовляється, щоб їм скидали снікерси. Вони ж у відповідь, за його словами, дають радійку, щоб українські підрозділи могли слухати противника.