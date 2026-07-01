Загалом із початку повномасштабної війни чисельність армії країни-терористки зменшилася вже приблизно на 1 404 760 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 1 липня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб;
- танків – 12 069 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 856 (+5);
- артилерійських систем – 45 111 (+71);
- РСЗВ – 1 903 (+2);
- засоби ППО – 1 459 (+4);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 782 (+5);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 383 067 (+1 891);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 114 499 (+395);
- спеціальної техніки – 4 369 (+1).
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Втрати росіян станом на 1 липня / інфографіка Генштабу
Що відомо про попередні втрати Росії?
За минулу добу, 30 червня, росіяни втратили 1350 осіб. Також ЗСУ вдалось знищити систему ППО та танк.
Також у вівторок, 30 червня, українські дрони атакували Московську область Росії. Там під прицілом опинився центр космічного зв'язку "Дубна". БпЛА вже вдруге досягли цього об'єкту.