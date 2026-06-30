Лише протягом минулої доби росіяни втратили понад 1350 своїх вояк. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії 30 червня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 30 червня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 403 550 (+1 350) осіб;
  • танків – 12 067 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 851 (+6);
  • артилерійських систем – 45 040 (+71);
  • РСЗВ – 1 901 (+0);
  • засоби ППО – 1 455 (+1);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 777 (+13);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 381 776 (+1 952);
  • крилатих ракет – 4 790 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 114 104 (+492);
  • спеціальної техніки – 4 368 (+2).


Втрати росіян станом на 30 червня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про попередні втрати Росії?

За минулу добу, 29 червня, окупанти втратили 1230 осіб. Також ЗСУ вдалось знищити 3 ворожих танки.

Стало відомо, що українські військові наприкінці травня 2026 року провели операцію зі знищення російських бійців "ВДВ", яких окупанти вважають "елітою" армії. Сили оборони затягли ворожі групи у пастку.