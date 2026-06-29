Про це повідомили в ГУР МО.

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Як ЗСУ знищували "еліту" окупантів на Запоріжжі?

Наприкінці травня 2026 року окупанти направили на штурм селища Степногірськ, що на Запоріжжі, підрозділи розвідки "ВДВ", які вважаються "елітними" серед ворожих військ.

Уночі під час зливи ворожа група намагалася непомітно зайти до Степногірська, використовуючи антитепловізійні накидки. Однак бійці підрозділу ГУР МО України "Артан" були готові до дій противника та заманили його у заздалегідь підготовлену пастку.

Сили оборони знищують ворожу "еліту": дивіться відео

Перед початком операції українські військові запропонували окупантам здатися, проте ворожі сили просто відкрили вогонь.

У результаті операції "Артан" знищили російських військових та зачистили Степногірськ. Також Сили оборони забрали в окупантів прапори, з якими ворог планував фотографуватися.

Противник намагався діяти за класичною доктриною сил спеціальних операцій: використав складні метеоумови та засоби радіоелектронного маскування для прихованого проникнення в місто,

– розповів командир "Артану" Віктор Торкотюк.

За словами Торкотюка, українські бійці практично затягли окупантів у заздалегідь підготовлений "вогневий мішок". Командир додав, що ніхто з "Артану" поранень не зазнав, а українські позиції залишаються непорушними.

Що ще відомо про успішні операції Сил оборон?

Українські військові на початку весни 2026 року завдали масштабного удару по окупантах. Внаслідок успішної операції ГУР ліквідувало 40 кадировців, а ще 80 – зазнали поранень.

Спецпризначенці ГУР у 2025 році проводили унікальну операцію в Покровську, що передбачала висадку десанту та знищення позицій російських сил. За даними OSINT-аналітиків, операція відбувалася на території заводу "Електродвигун".

Українські спецпризначенці завдали ударів по російських позиціях на фронті. Бойова робота велась, зокрема, на Запорізькому напрямку. Під удари ЗСУ потрапили укриття противника, його жива сила, транспорт та військова техніка. Все це вони уразили за тиждень бойової роботи на Запорізькому напрямку.