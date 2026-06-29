Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

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Как ВСУ уничтожали "элиту" оккупантов в Запорожье?

В конце мая 2026 года оккупанты направили на штурм поселка Степногорск в Запорожской области подразделения разведки "ВДВ", которые считаются "элитными" среди вражеских войск.

Ночью во время ливня вражеская группа пыталась незаметно проникнуть в Степногорск, используя антитепловизионные накидки. Однако бойцы подразделения ГУР МО Украины "Артан" были готовы к действиям противника и заманили его в заранее подготовленную ловушку.

Силы обороны уничтожают вражескую "элиту": смотрите видео

Перед началом операции украинские военные предложили оккупантам сдаться, однако вражеские силы просто открыли огонь.

В результате операции "Артан" уничтожили российских военных и зачистили Степногорск. Также Силы обороны отобрали у оккупантов флаги, с которыми враг планировал фотографироваться.

Противник пытался действовать по классической доктрине сил специальных операций: использовал сложные метеоусловия и средства радиоэлектронного маскирования для скрытого проникновения в город,

– рассказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.

По словам Торкотюка, украинские бойцы практически заманили оккупантов в заранее подготовленный "огневой мешок". Командир добавил, что никто из "Артана" не получил ранений, а украинские позиции остаются незыблемыми.

Что ещё известно об успешных операциях Сил обороны?

Украинские военные в начале весны 2026 года нанесли масштабный удар по оккупантам. В результате успешной операции ГУР ликвидировало 40 кадыровцев, а ещё 80 – получили ранения.

Спецназовцы ГУР в 2025 году проводили уникальную операцию в Покровске, которая предусматривала высадку десанта и уничтожение позиций российских сил. По данным OSINT-аналитиков, операция проходила на территории завода "Электродвигатель".

Украинские спецназовцы нанесли удары по российским позициям на фронте. Боевые действия велись, в частности, на Запорожском направлении. Под удары ВСУ попали укрытия противника, его живая сила, транспорт и военная техника. Все это они поразили за неделю боевых действий на Запорожском направлении.