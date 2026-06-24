По информации, предоставленной "24 каналу" источником в ГУР, это военнослужащие российской 58-й армии, которая в настоящее время безуспешно ведет боевые действия на запорожском направлении.

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Россияне мстят за неудачи на фронте

Приказ усилить террор против украинцев — еще одно доказательство яростного недовольства российских властей из-за постоянно растущего уровня потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении.

Именно из-за тупиковой ситуации на линии фронта оккупанты получили приказ усилить fpv-террор в Запорожье и против гражданского населения.

Сообщение ГУР о раскрытии планов российского командования усилить террор против мирного Запорожья:

Враг раскрыт

Но врагу не удалось скрыться, сотрудники ГУР установили личности "дронщиков". 24 Канал с разрешения разведчиков публикует их данные и фото.

Особое возмущение вызывает то, что командиром взвода военных преступников является уроженец Крыма, которому на момент оккупации полуострова было 14 лет.

Это некий Марценюк Ярослав Олегович, по-русски – МАРЦЕНЮК ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ (командир взвода)

Он родом из Крыма и родился только в 2000 году. Его номер телефона: +79889770188

Другие установленные ГУР российские военные преступники:

Бабин Максим Евгеньевич, по-русски – БАБИН МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ (командир отделения БПЛА). Телефон: +79002681336

Духигов Тимур Резванович, по-русски – ДУХИГОВ ТИМУР РЕЗВАНОВИЧ (оператор). Телефон: +79659674578

Подолич Максим Михайлович, на русском – ПОДОЛИЧ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ (оператор дрона). Телефон: +79250732419, Telegram: https://t.me/Ckat3_3_3

Евдокимов Николай Игоревич, по-русски – ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ (оператор). Телефон: +79996241530

Матвейков Никита Петрович, по-русски – МАТВЕЙКОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ (оператор дрона). Телефон: +79043757673

Всех этих военных преступников теперь ждут "сюрпризы" и "воспитательная работа". Безнаказанно совершать военные преступления они больше не будут. Вряд ли им удастся скрыться и в тылу, если, конечно, они там окажутся.

Российский террор против Запорожья

Отметим, что россияне сейчас буквально засыпают Запорожье своими КАБами и БПЛА различных типов. По сообщению главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, только за сутки – 23 июня – оккупанты нанесли 1021 удар по 38 населенным пунктам Запорожской области.

Было зафиксировано 11 авиационных ударов и использование как минимум 785 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV). Поступило 135 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

К сожалению, один человек погиб и 12 человек получили ранения в результате вражеских атак.