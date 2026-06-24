По информации, предоставленной "24 каналу" источником в ГУР, это военнослужащие российской 58-й армии, которая в настоящее время безуспешно ведет боевые действия на запорожском направлении.
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Россияне мстят за неудачи на фронте
Приказ усилить террор против украинцев — еще одно доказательство яростного недовольства российских властей из-за постоянно растущего уровня потерь, а также из-за отсутствия каких-либо результатов на поле боя, в том числе и на Запорожском направлении.
Именно из-за тупиковой ситуации на линии фронта оккупанты получили приказ усилить fpv-террор в Запорожье и против гражданского населения.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Сообщение ГУР о раскрытии планов российского командования усилить террор против мирного Запорожья:
Враг раскрыт
Но врагу не удалось скрыться, сотрудники ГУР установили личности "дронщиков". 24 Канал с разрешения разведчиков публикует их данные и фото.
Особое возмущение вызывает то, что командиром взвода военных преступников является уроженец Крыма, которому на момент оккупации полуострова было 14 лет.
Это некий Марценюк Ярослав Олегович, по-русски – МАРЦЕНЮК ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ (командир взвода)
Он родом из Крыма и родился только в 2000 году. Его номер телефона: +79889770188
Другие установленные ГУР российские военные преступники:
Бабин Максим Евгеньевич, по-русски – БАБИН МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ (командир отделения БПЛА). Телефон: +79002681336
Духигов Тимур Резванович, по-русски – ДУХИГОВ ТИМУР РЕЗВАНОВИЧ (оператор). Телефон: +79659674578
Подолич Максим Михайлович, на русском – ПОДОЛИЧ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ (оператор дрона). Телефон: +79250732419, Telegram: https://t.me/Ckat3_3_3
Евдокимов Николай Игоревич, по-русски – ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ (оператор). Телефон: +79996241530
Матвейков Никита Петрович, по-русски – МАТВЕЙКОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ (оператор дрона). Телефон: +79043757673
Всех этих военных преступников теперь ждут "сюрпризы" и "воспитательная работа". Безнаказанно совершать военные преступления они больше не будут. Вряд ли им удастся скрыться и в тылу, если, конечно, они там окажутся.
Российский террор против Запорожья
Отметим, что россияне сейчас буквально засыпают Запорожье своими КАБами и БПЛА различных типов. По сообщению главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, только за сутки – 23 июня – оккупанты нанесли 1021 удар по 38 населенным пунктам Запорожской области.
Было зафиксировано 11 авиационных ударов и использование как минимум 785 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV). Поступило 135 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
К сожалению, один человек погиб и 12 человек получили ранения в результате вражеских атак.