Об этом сообщают местные СМИ и глава ОВА Иван Федоров.

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Что известно о прилете в Запорожье?

Ранены 4 человека, из них 3 детей, в частности, как известно, 14-летняя девочка.

Каждому оказывается медицинская помощь,

– отметил Федоров.

Повреждены автомобили и заведение общественного питания, которое сейчас не работает.

Атака на Запорожье / Фото ОВА

К слову, незадолго до этого один человек погиб и ещё двое получили ранения в результате атаки на Запорожский район. Российский БПЛА нанёс удар по гражданскому автомобилю недалеко от магазина в Таврическом.

Водитель погиб на месте. Две пассажирки 60 и 68 лет получили травмы.

Напомним также, что во время атаки дронов 25 июня дважды был нанесен удар по АЗС в Сумах. Пострадал 34-летний мужчина.

А в результате атаки по области погиб 57-летний мужчина. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но ранения оказались крайне тяжелыми.