Про це повідомляють місцеві ЗМІ та начальник ОВА Іван Федоров.
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Що відомо про приліт у Запоріжжі?
Поранено 4 людини, з них 3 дітей, зокрема, як відомо, 14-річна дівчина.
Кожному надається медична допомога,
– зазначив Федоров.
Пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.
Атака на Запоріжжя / Фото ОВА
До слова, незадовго до цього одна людина загинула та ще дві було поранено внаслідок атаки на Запорізький район. Російський БпЛА ударив по цивільному автомобілю неподалік магазину у Таврійському.
Водій загинув на місці. Дві пасажирки 60 та 68 років отримали травми.
Нагадаємо також, що під час атаки дронів 25 червня двічі був приліт по АЗС у Сумах. Постраждав 34-річний чоловік.
А унаслідок атаки по області загинув 57-річний чоловік. Лікарі до кінця боролися за його життя, але поранення були надважкими.