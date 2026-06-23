Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу. 24 Канал закликає не ігнорувати сигнали оповіщення та прямувати в укриття у разі оголошення тривоги у вашому регіоні.
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Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на місто Харків. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину Суми – в напрямку міста ворожий БпЛА з півночі. БпЛА повз Дергачі курсом на Харків. БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на місто Харків.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину
Суми – в напрямку міста ворожий БпЛА з півночі.
БпЛА повз Дергачі курсом на Харків.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.