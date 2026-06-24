За інформацією, наданою 24 Каналу джерелом у ГУР, це вояки російської 58 армії, яка нині без успіху воює на запорізькому напрямку.

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Росіяни казяться від невдач на фронті

Наказ посилити терор проти українців ― ще один доказ гнівного невдоволення російської влади через рівень її втрат, який постійно зростає, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку.

Саме через глухий кут на лінії фронту окупанти отримали наказ посилити fpv-терор Запоріжжя та цивільного населення.

Повідомлення ГУР про викриття планів російського командування посилити терор проти мирного Запоріжжя:

Ворога викрито

Але ворогу не вдалося сховатися, співробітники ГУР встановили особи "дронників". 24 Канал із дозволу розвідників публікує їхні дані та фото.

Особливе обурення викликає те, що командиром взводу воєнних злочинців є уродженець Криму, якому на момент окупації півострова було 14 років.

Це такий собі Марценюк Ярослав Олегович, російською – МАРЦЕНЮК ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ (командир взводу)

Він родом із Криму й лише 2000 року народження. Його номер телефону: +79889770188

Інші встановлені ГУР російські воєнні злочинці:

Бабін Максим Євгенович, російською – БАБИН МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ (командир відділення БпЛА). Телефон: +79002681336

Духигов Тимур Резванович, російською – ДУХИГОВ ТИМУР РЕЗВАНОВИЧ (оператор). Телефон: +79659674578

Подолич Максим Михайлович, російською – ПОДОЛИЧ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ (оператор дрона). Телефон: +79250732419, телеграм: https://t.me/Ckat3_3_3

Євдокимов Микола Ігорьович, російською – ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ (оператор). Телефон: +79996241530

Матвейков Микита Петрович, російською – МАТВЕЙКОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ (оператор дрона). Телефон: +79043757673

На всіх цих воєнних злочинців тепер чекають "сюрпризи" та "виховна робота". Безкарно здійснювати воєнні злочини вони більше не будуть. Навряд чи вдасться їм сховатися і в тилу, якщо, звісно, вони там опиняться.

Російський терор проти Запоріжжя

Зазначимо, що росіяни нині буквально засипають Запоріжжя своїми КАБами та БпЛА різних типів. За повідомленням голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, лише впродовж доби – 23 червня – окупанти завдали 1021 удар по 38 населених пунктах Запорізької області.

Були зафіксовані 11 авіаційних ударів та використання мінімум 785 БпЛА різної модифікації (переважно FPV). Надійшло 135 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

На жаль, одна людина загинула та 12 людей отримали поранення внаслідок ворожих атак.