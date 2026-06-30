Только за последние сутки россияне потеряли более 1350 своих солдат. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Каковы потери России 30 июня?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 30 июня 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 403 550 (+1 350) человек;

танков – 12 067 (+1);

боевых бронированных машин – 24 851 (+6);

артиллерийских систем – 45 040 (+71);

РСЗО – 1 901 (+0);

средств ПВО – 1 455 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 777 (+13);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 381 776 (+1 952);

крылатых ракет – 4 790 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 114 104 (+492);

специальной техники – 4 368 (+2).



Потери россиян по состоянию на 30 июня / Инфографика Генштаба

Что известно о предыдущих потерях России?

За прошедшие сутки, 29 июня, оккупанты потеряли 1230 человек. Также ВСУ удалось уничтожить 3 вражеских танка.

Стало известно, что украинские военные в конце мая 2026 года провели операцию по уничтожению российских бойцов "ВДВ", которых оккупанты считают "элитой" армии. Силы обороны заманили вражеские группы в ловушку.