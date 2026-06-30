Только за последние сутки россияне потеряли более 1350 своих солдат. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Каковы потери России 30 июня?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 30 июня 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 403 550 (+1 350) человек;
- танков – 12 067 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 851 (+6);
- артиллерийских систем – 45 040 (+71);
- РСЗО – 1 901 (+0);
- средств ПВО – 1 455 (+1);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 777 (+13);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 381 776 (+1 952);
- крылатых ракет – 4 790 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 114 104 (+492);
- специальной техники – 4 368 (+2).
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Потери россиян по состоянию на 30 июня / Инфографика Генштаба
Что известно о предыдущих потерях России?
За прошедшие сутки, 29 июня, оккупанты потеряли 1230 человек. Также ВСУ удалось уничтожить 3 вражеских танка.
Стало известно, что украинские военные в конце мая 2026 года провели операцию по уничтожению российских бойцов "ВДВ", которых оккупанты считают "элитой" армии. Силы обороны заманили вражеские группы в ловушку.