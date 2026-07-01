В целом с начала полномасштабной войны численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 404 760 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 1 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 404 760 (+1 210) человек;

танков – 12 069 (+2);

боевых бронированных машин – 24 856 (+5);

артиллерийских систем – 45 111 (+71);

РСЗО – 1 903 (+2);

средств ПВО – 1 459 (+4);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 782 (+5);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 383 067 (+1 891);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 114 499 (+395);

специальной техники – 4 369 (+1).



Потери россиян по состоянию на 1 июля / инфографика Генштаба

Что известно о предыдущих потерях России?

За прошедшие сутки, 30 июня, россияне потеряли 1350 человек. Также ВСУ удалось уничтожить систему ПВО и танк.

Кроме того, во вторник, 30 июня, украинские дроны атаковали Московскую область России. Там под прицелом оказался центр космической связи "Дубна". БПЛА уже во второй раз достигли этого объекта.