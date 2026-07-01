В целом с начала полномасштабной войны численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 404 760 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 1 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 404 760 (+1 210) человек;
- танков – 12 069 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 856 (+5);
- артиллерийских систем – 45 111 (+71);
- РСЗО – 1 903 (+2);
- средств ПВО – 1 459 (+4);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 782 (+5);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 383 067 (+1 891);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 114 499 (+395);
- специальной техники – 4 369 (+1).
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Потери россиян по состоянию на 1 июля / инфографика Генштаба
Что известно о предыдущих потерях России?
За прошедшие сутки, 30 июня, россияне потеряли 1350 человек. Также ВСУ удалось уничтожить систему ПВО и танк.
Кроме того, во вторник, 30 июня, украинские дроны атаковали Московскую область России. Там под прицелом оказался центр космической связи "Дубна". БПЛА уже во второй раз достигли этого объекта.