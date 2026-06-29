Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які об'єкти ворога на ТОТ та в Росії уразили Сили оборони 28 і 29 червня?

Протягом 28 та в ніч на 29 червня Сили оборони України масштабно вдарили по важливих військових об'єктах російської армії. Головна мета атаки – підірвати воєнно-економічний потенціал та зруйнувати логістику окупантів.

Українські військові атакували автомобільний міст поблизу Новоазовська на Донеччині та два залізничні мости на Луганщині. Саме цими шляхами росіяни перекидали зброю, боєприпаси та живу силу на передову. Крім того, у районі Новосвітлівки на Луганщині наші бійці знищили ворожий склад забезпечення. Точні втрати ворога наразі уточнюють.

Під приціл ЗСУ потрапили й центри управління ворожими безпілотниками. Сили оборони уразили їх поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, біля Бахмута на Донеччині та в районі Тьоткіного Курської області Росії. Водночас біля Великої Новосілки українські бійці розбили пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Також додатковий аналіз підтвердив успішні удари захисників по території Росії, які відбулися ще 26 червня. У селі Миняєво Московської області українські сили уразили два об'єкти військового зв'язку окупантів. Внаслідок цього одна будівля повністю зруйнована, а інша зазнала серйозних пошкоджень.

Нагадаємо, 20 червня Генштаб ЗСУ звітував про ураження мосту через Генічеську протоку у тимчасово окупованій Херсонській області, зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С" в районі населеного пункту Долинське та пунктів управління БпЛА росіян.

Днем раніше стало відомо, що українські військові вдарили по залізничних мостах окупантів в районах Роздольного та Владиславівки в тимчасово окупованому Криму. Також Сили оборони уразили район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сіверськодонецька на Луганщині та склад паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі.