Про це поінформував командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Дивіться також Спалахнули важливі підстанції й не виключено, що горіло судно: Крим атакували безпілотники

Що відомо про ураження суден "тіньового флоту"?

Операцію з підбиття 8 кораблів з паливом, 1 суховантажу та 1 парома успішно виконали бійці 414-ї ОБр "Птахи Мадяра". Атаковані судна, як розповів командувач СБС, мають дедвейт (повною вантажопідйомністю) по 7000 тонн, довжину по 140 метрів, були побудовані у 2006 – 2012 роках. Йдеться про такі кораблі:

Венера-3;

Санар-1;

Санар-17;

Климена;

Теті;

Алексей Саврасов;

Пенелопа;

з'ясовується.

Також "Мадяр" зазначив, що протягом ночі 7 липня СБС відпрацювали загалом по 58 військових цілях.

Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима, – енерговузли горіли разом з логістикою,

– написав він і пообіцяв згодом надати деталі атаки.