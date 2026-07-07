Про це поінформував командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
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Що відомо про ураження суден "тіньового флоту"?
Операцію з підбиття 8 кораблів з паливом, 1 суховантажу та 1 парома успішно виконали бійці 414-ї ОБр "Птахи Мадяра". Атаковані судна, як розповів командувач СБС, мають дедвейт (повною вантажопідйомністю) по 7000 тонн, довжину по 140 метрів, були побудовані у 2006 – 2012 роках. Йдеться про такі кораблі:
- Венера-3;
- Санар-1;
- Санар-17;
- Климена;
- Теті;
- Алексей Саврасов;
- Пенелопа;
- з'ясовується.
Також "Мадяр" зазначив, що протягом ночі 7 липня СБС відпрацювали загалом по 58 військових цілях.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима, – енерговузли горіли разом з логістикою,
– написав він і пообіцяв згодом надати деталі атаки.