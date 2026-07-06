Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді ("Мадяр").

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Які цілі вдалося уразити військовим?

Роберт Бровді повідомив, що Сили безпілотних систем завдали ударів по 47 військових цілях у тилу російських військ та на тимчасово окупованих територіях.

В Азовському морі впольовано два танкери з бензином з Таганрогу на Крим, на суші-два ЗРК С-400 "Тріумф", палає нафтобаза у Керчі та РЛС "Небо-У",

– написав він.

За словами "Мадяра", кожне уражене судно перевозило близько 7 тисяч тонн пального.

Також українські військові завдали удару по нафтобазі в окупованій Керчі.

Крім того, Роберт Бровді підтвердив ураження двох пускових установок зенітно-ракетного комплекса великої дальності С-400 "Тріумф", що використовуються для пусків балістичних ракет по наземним цілям, та РЛС "Нєбо-У" в Криму.