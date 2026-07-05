Так, у ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України завдали потужного удару по військовому аеродрому "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Що атакували Сили оборони України?
Летовище "Гвардійське" є одним із ключових військових об'єктів Росії на півострові. Окупанти активно використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, а також для логістичних потреб та технічного обслуговування своєї авіаційної техніки.
Наразі точний ступінь завданих ворогу збитків уточнюється.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Окрім кримського летовища, українські захисники успішно відпрацювали по важливих логістичних вузлах загарбників на Донеччині. Зокрема, під удар потрапили два автомобільні мости:
- через річку Грузький Яланчик у районі населеного пункту Гусельникове;
- через річку Кальміус у районі Старомар'ївки.
Ці шляхи мали стратегічне значення для російської армії, адже ворог систематично використовував їх для перекидання особового складу, важкого озброєння, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів на лінію фронту.
Паралельно Сили оборони уразили три склади боєприпасів окупаційних військ. Вибухи пролунали у районах Макіївки на Донеччині, Довжанська на Луганщині та Преображенки на Херсонщині.
Нагадаємо, що СБУ успішно атакувала два аеродроми у Криму, серед яких було і згадане летовище "Гвардійське". Під час тієї спецоперації під удар потрапили два ангари, де росіяни зберігали безпілотники типу "Шахед", а також важливе авіаційне обладнання.