В ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли мощный удар по военному аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Как сообщает в своем сводном отчете Генеральный штаб ВСУ, эта операция направлена на существенное снижение наступательного потенциала российского агрессора.
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ВСУ нанесли удары по военному аэродрому, мостам и складам боеприпасов в Крыму и на Донбассе
Украинские военные провели масштабную операцию по демилитаризации оккупированных территорий и ослаблению логистики противника. Под удар попал ряд стратегических объектов захватчиков в нескольких регионах.