В ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли мощный удар по военному аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Как сообщает в своем сводном отчете Генеральный штаб ВСУ, эта операция направлена на существенное снижение наступательного потенциала российского агрессора.