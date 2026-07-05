Еще почти 1300 оккупантов и много техники: потери России по состоянию на 5 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 409 630 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 5 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 409 630 (+1290) человек;
- танков – 12 081 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 878 (+9);
- артиллерийских систем – 45 388 (+63);
- РСЗО – 1 916 (+3);
- средств ПВО – 1 470 (+1);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 738 (+1628);
- наземных робототехнических комплексов – 1 821 (+6);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 116 106 (+462);
- специальной техники – 4 385 (+0);
- крылатых ракет – 4 847 (+0).
Потери россиян по состоянию на 5 июля / Инфографика Генштаба
К слову, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о планах выйти на показатель 200 уничтоженных россиян на один квадратный километр.
Также на днях десантники уничтожили почти 500 российских военных на горячем Александровском направлении.