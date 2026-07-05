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Еще почти 1300 оккупантов и много техники: потери России по состоянию на 5 июля

София Рожик
Потери России
Потери России / Фото Getty Images

Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили еще 1290 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 409 630 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 5 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 409 630 (+1290) человек;
  • танков – 12 081 (+7);
  • боевых бронированных машин – 24 878 (+9);
  • артиллерийских систем – 45 388 (+63);
  • РСЗО – 1 916 (+3);
  • средств ПВО – 1 470 (+1);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 738 (+1628);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 821 (+6);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 116 106 (+462);
  • специальной техники – 4 385 (+0);
  • крылатых ракет – 4 847 (+0).

Потери России

Потери россиян по состоянию на 5 июля / Инфографика Генштаба

К слову, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о планах выйти на показатель 200 уничтоженных россиян на один квадратный километр.

Также на днях десантники уничтожили почти 500 российских военных на горячем Александровском направлении.