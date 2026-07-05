Эту успешную атаку отразили бойцы 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады непосредственно в зоне своей ответственности.

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Как именно был уничтожен подземный бункер оккупантов?

Уничтоженный бетонный бункер использовался российскими военными для сосредоточения живой силы перед штурмовыми действиями. Оккупанты считали это укрытие полностью надежным, однако авиационная бомба пробила прочные бетонные перекрытия.

В результате мощного взрыва и образовавшейся взрывной волны были выбиты даже массивные металлические двери на входах в подземное укрытие.

Силы обороны нанесли удар по российскому бункеру: смотрите видео

Какие еще важные объекты противника удалось поразить?

Стоит отметить, что украинские военные продолжают эффективно уничтожать критическую инфраструктуру и технику врага. В частности, недавно Силы обороны Украины нанесли удар по российскому Центру космической связи "Дубна", который является одним из важнейших объектов специальной связи на территории России.

Также недавно украинские десантные подразделения нанесли удар по российскому батальону, фактически уничтожив его.

Ранее же пограничники подразделения "Феникс" поразили российскую РСЗО "Торнадо-С" на Гуляйпольском направлении – система была уничтожена во время движения, что нанесло противнику значительные финансовые и материальные потери.