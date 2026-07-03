Об этом сообщает Госпограничная служба.

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Что известно о поражении РСЗО?

Бойцы обнаружили и поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", когда она находилась в движении.

Ориентировочная стоимость уничтоженной боевой машины превышает 15 миллионов долларов. Уничтожение такого вооружения особенно ощутимо для российской армии, ведь РСЗО относится к числу самых современных систем залпового огня, находящихся на вооружении оккупантов.

Стоит отметить, что "Торнадо-С" – это современная российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 300 миллиметров, представляющая собой глубокую модернизацию советской системы "Смерч". Она предназначена для поражения живой силы, бронетехники, артиллерии, командных пунктов, складов боеприпасов и других важных целей на большом расстоянии. Именно поэтому ее уничтожение считается одной из самых ощутимых потерь для российской артиллерии.

Уничтожение российской техники: смотрите видео

Помимо уничтожения дорогостоящей техники, операторы ударных беспилотников подразделения успешно действовали и против живой силы противника. Украинские защитники ликвидировали российских военных, а также уничтожили мотоциклетные группы, которые оккупанты все чаще используют для быстрого передвижения, штурмовых действий и доставки боекомплекта на передовые позиции.

В ГПСУ отмечают, что такие удары существенно затрудняют логистику российских войск на этом участке фронта. Уничтожение транспортных средств, личного состава и дорогостоящего вооружения снижает возможности оккупантов проводить наступательные операции и поддерживать свои подразделения.

Что еще недавно уничтожили украинские бойцы?

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 30 июня Силы обороны нанесли удар по центру космической связи "Дубна" в Московской области России. Это уже вторая атака на этот объект за последний месяц после удара, нанесенного 22 июня.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что этот центр является одним из ключевых элементов российской космической инфраструктуры. По его словам, украинские беспилотники, вероятно, смогли обойти систему противовоздушной обороны вокруг Москвы и выполнить боевую задачу.

Свитан отметил, что первоочередной целью является вывод из строя локаторов центра, обеспечивающих его работу. Он также сообщил, что у России есть лишь шесть подобных центров космической связи, большинство из которых расположено в центральной и западной частях страны. Эти объекты играют важную роль в управлении спутниковой группировкой, которую российская армия использует в боевых целях.

Свитан напомнил, что Россия развивает спутниковый проект "Рассвет", который должен стать аналогом системы Starlink, поэтому поражение центров управления является стратегически важным. Помимо центра космической связи, в Дубне расположена целая серия других секретных военных объектов, что, по оценке эксперта, делает этот район одной из приоритетных целей для Сил обороны Украины.