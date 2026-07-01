Об этом заявил в беседе с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, напомнив, что украинские войска во второй раз за месяц нанесли удар по "Дубне". Предыдущая состоялась 22 июня. Он подчеркнул, сколько таких объектов вообще существует в России.

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Почему было важно нанести удар по космическому центру в Дубне?

Свитан отметил, что украинские дроны обошли Москву, а Дубна расположена на расстоянии 110–120 километров к северу от российской столицы. В очередной раз была попытка перегрузить московскую ПВО, и понятно, что все дроны были сбиты. Но часть из них, вероятно, обошла московскую ПВО широкой дугой, проникла в Дубну и выполнила боевую задачу.

Удар по российскому центру космической связи очень важен для нас. Нужно вывести из строя все локаторы этого центра. До подземных уровней не доберемся, поскольку у дронов недостаточно боеприпасов. Но десятком ракет, по его мнению, – да,

– пояснил военный эксперт

Полковник ВСУ в запасе сообщил, что таких центров у россиян шесть. Один из них расположен на Дальнем Востоке, а большинство – в центральной или западной части России. И все эти центры, уверен он, необходимо уничтожить.

Украина во второй раз за месяц нанесла удар по центру космической связи "Дубна": смотрите видео

"У россиян есть возможность перенаправлять связь и управление спутниками. Сейчас эти спутники используются ими в боевом режиме. Причем в марте 2026 года Россия запустила 16 спутников в рамках проекта "Рассвет", который должен стать заменой Starlink. И всем этим будут управлять центры космической связи. Поэтому до того, как сотни спутников выйдут на орбиту, лучше обезвредить сами центры, которые могли бы ими управлять", – отметил Роман Свитан.

В то же время в Дубнах, помимо центра космической связи, расположено около десяти секретных военных объектов. В частности, там находится основной ядерный центр. Поэтому, как считает военный эксперт, украинским силам нужно нанести по ним удар, применяя не только дроны, но и ракеты.

Отметим, что во время украинской атаки на Московскую область 30 июня под ударом оказался центр космической связи "Дубна". Это подтвердил Владимир Зеленский, отметив, что ранее украинские силы наносили удары по подобным российским центрам. Президент подчеркнул, что таким образом реализуется план дальнобойных санкций, который должен затруднить возможности России вести боевые действия против Украины и удерживать оккупированные территории.