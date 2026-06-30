Об этом сообщают телеграм-канал Exilenova+, российское пропагандистское агентство ТАСС и местные паблики.

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Что известно о взрывах и прилетах в Московской области 30 июня?

После 20:40 в сети появились сообщения, что в Московской области работает противовоздушная оборона. Также распространялись фото со следами белого дыма в небе.

В российском регионе также объявили ракетную тревогу.

Следы от работы ПВО в Московской области вечером 30 июня / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Впоследствии появились кадры с "прилетами" в Подмосковье. На месте виден густой черный дым.



Подмосковье подверглось атаке вечером 30 июня / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Еще в сети распространялось видео с места падения одной из ракет в Московской области.

Место "прилета" в Московской области / Видео с телеграм-канала Exilenova+

Также сообщалось, что Россию и временно оккупированные украинские территории атаковали около 250 беспилотников.

Кроме того, Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. По состоянию на 21:24 эти ограничения сняты.



В Подмосковье неспокойный вечер 30 июня / Фото с телеграм-канала Exilenova+

Между тем российское Минобороны сообщает, что средства ПВО за день якобы сбили 121 украинский БПЛА над регионами России и над акваторией Азовского моря.

Напомним, Московская область подвергалась массированной атаке дронов и утром 30 июня. В городе Егорьевске слышались взрывы и был зафиксирован пожар, прилеты фиксировались и в Дубне.