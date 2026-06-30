Что происходит в Москве на фоне топливного кризиса

Об этом сообщило российское СМИ "РБК".

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На заправках "Газпромнефти" одному клиенту продают не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива за одну заправку. При этом топливо в канистры не отпускают.

На трассовых АЗС "Газпромнефти" – до 30 литров бензина или до 200 литров дизельного топлива на одного человека.

На одной из московских АЗС этой сети также не разрешается покупать более 30 литров бензина.

Ограничения ввели и на трех АЗС "Лукойла" в Москве. На одной станции лимит установили на уровне 30 литров топлива на человека, тогда как на двух других – 20 литров.

При этом продажа в канистры также не осуществляется.

Таким образом, украинские удары повлияли не только на регионы или временно оккупированные Россией территории. Проблемы с топливом уже "дошли" до Москвы, чего раньше никогда не было.

Что еще известно о топливном кризисе

Российские власти могут разрешить производство и продажу бензина и дизельного топлива, соответствующих экологическим стандартам "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4". Разрешение планируется выдать до июля 2027 года.

Топливный кризис уже охватил многие регионы. Там введены ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.