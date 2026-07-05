Ще майже 1300 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 5 липня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 409 630 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 5 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 409 630 (+1290) осіб;

танків – 12 081 (+7);

бойових броньованих машин – 24 878 (+9);

артилерійських систем – 45 388 (+63);

РСЗВ – 1 916 (+3);

засобів ППО – 1 470 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1628);

наземних робототехнічних комплексів – 1 821 (+6);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 116 106 (+462);

спеціальної техніки – 4 385 (+0);

крилатих ракет – 4 847 (+0).

Втрати росіян станом на 5 липня / Інфографіка Генштабу

До слова, міністр оборони України Михайло Федоров заявив про плани вийти на 200 знищених росіян на один квадратний кілометр.

Також днями десантники знищили майже 500 російських військових на гарячому Олександрівському напрямку.