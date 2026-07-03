79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада поділилася рідкісними кадрами своїх боїв на Олександрівському напрямку.

Дивіться також Бійці "Фенікса" знищили російську РСЗВ вартістю понад 15 мільйонів доларів

Як десантники розгромили ворожий батальйон?

У зоні відповідальності бригади ворог безуспішно намагається діяти малими піхотними групами. Однак завдяки діям десантників у противника проблеми з логістикою на передову. Тому окупанти постачають провізію переважно дронами.

Загалом бійці 79-ї ОДШБр під час виконання бойових завдань на Олександрівському напрямку знищили та поранили майже 500 російських військових. Унаслідок цього противник фактично втратив цілий батальйон і не зміг оперативно поповнити свої втрати.

Запеклі бої 79-ї ОДШБр: дивіться відео

Нагадаємо, що російський наступ на фронті різко сповільнився. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, у червні 2026 року окупанти просувалися в середньому на 1 квадратний кілометр на добу, тоді як рік тому цей показник становив понад 16 квадратних кілометрів. Тобто темпи наступу впали майже у 16 разів.

Найбільше росіяни просунулися біля Костянтинівки, але навіть там їхній наступ залишається повільним і супроводжується великими втратами.

В ISW зазначають, що за незначні територіальні здобутки Росія платить дедалі дорожче. Лише у червні окупанти втратили майже 39,5 тисячі військових убитими та пораненими. У середньому це понад 1 290 втрат на кожен квадратний кілометр просування – у понад 19 разів більше, ніж торік.