СБУ нанесла успешный удар с помощью беспилотников по военным аэродромам "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Эта спецоперация состоялась в рамках 40-дневной программы воздействия на Россию, задачи которой ранее определил Президент Украины Владимир Зеленский.

На аэродроме "Саки" зафиксировано поражение семи ангаров, где оккупанты хранили свою авиационную технику. В этих помещениях базировались истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24. По предварительной информации, в результате атаки удалось уничтожить или повредить как минимум семь вражеских самолетов. Стоит отметить, что это уже второй результативный удар СБУ по этому объекту за текущую неделю.

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Каковы последствия ударов по аэродромам "Саки" и "Гвардейское"?

Параллельно под удар на военном аэродроме "Гвардейское" попали два ангара. В них захватчики хранили ударные беспилотники "Шахед", а также специализированное авиационное оборудование. Оба аэродрома играют роль ключевых авиабаз для российской армии на полуострове. Именно оттуда регулярно взлетает тактическая авиация врага, чтобы наносить ракетно-бомбовые удары по мирным городам Украины и поддерживать группировки оккупационных войск на южном направлении.

СБУ продолжает выполнять поставленные Президентом Украины задачи и системно сокращать военный потенциал России. Каждая наша спецоперация – это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, обеспечивающие российскую агрессию. Мы и впредь будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины,

– Евгений Хмара, глава СБУ.

Что было известно ранее об атаках на Крым?

Во время предыдущей атаки в начале недели украинские беспилотники поразили как минимум пять ангаров на аэродроме "Саки". Тогда в одном из помещений разразился мощный пожар непосредственно на месте стоянки истребителя Су-30СМ, стоимость которого оценивается в 30–50 миллионов долларов.

Российские самолеты с крымских баз регулярно совершают вылеты для бомбардировки гражданских городов Херсонской и Запорожской областей управляемыми авиабомбами на расстояние до 100 километров. Об этом ранее рассказывал бывший сотрудник СБУ, анализируя, почему удалось застать врага врасплох во время поражения ангаров с истребителями.

Кроме того, Силы обороны Украины ведут планомерную работу по демилитаризации полуострова. В частности, ранее в Крыму уже были успешно поражены системы ПВО и военные аэродромы захватчиков, что позволяет последовательно разрушать логистическую инфраструктуру и оборонительные возможности оккупационных сил.