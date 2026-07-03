Кремль готовил подрыв технологического цеха одного из оборонных предприятий. Об этом сообщает СБУ.

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Как диверсант планировал взорвать завод?

По данным следствия, для выполнения этой задачи российские спецслужбы завербовали местного жителя. Его курировали через брата, который находится за границей и сотрудничает со страной-агрессором.

По указанию врага мужчина устроился разнорабочим на предприятие ОПК. Позже он получил от россиян инструкции по организации поджога и уничтожению секций с производственными мощностями завода.

Злоумышленник хотел замаскировать диверсию под короткое замыкание производственного оборудования во время рабочего процесса. По его замыслу дальнейшее воспламенение должно было повлечь за собой взрывы, якобы произошедшие из-за технической аварии на производстве.

СБУ предотвратила диверсию и задержали агента после попытки совершить пожар в одном из цехов.

Агенту Кремля уже сообщили о подозрении по статье о диверсии, совершенное по предварительному согласию группой лиц в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, а материалы дела уже направлены в суд.

Также заочное подозрение получил его скрывающийся от правосудия за рубежом брат. Обоим приспешникам врага грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агента российской военной разведки, работавшего доцентом в военной академии Минобороны. По данным следствия, он передавал России секретные материалы об украинских беспилотниках, пытался сорвать внедрение новых разработок и вербовал других сотрудников.