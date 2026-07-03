Кремль готував підрив технологічного цеху одного із оборонних підприємств. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Як диверсант планував підірвати завод?

За даними слідства, для виконання цього завдання російські спецслужби завербували місцевого жителя. Його курували через брата, який перебуває за кордоном та співпрацює з країною-агресором.

За вказівкою ворога чоловік влаштувався різноробочим на підприємство ОПК. Пізніше він отримав від росіян інструкції щодо організації підпалу та знищення секцій із виробничими потужностями заводу.

Зловмисник хотів замаскувати диверсію під коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу. За його задумом подальше займання мало спричинити вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві.

СБУ запобігла диверсії та затримали агента після спроби здійснити пожежу в одному з цехів.

Агенту Кремля вже повідомили про підозру за статтею про диверсію, вчинену за попередньою згодою групою осіб в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, а матеріали справи вже скеровано до суду.

Також заочну підозру у вчиненні злочину отримав його брат, який переховується від правосуддя за кордоном. Обом поплічникам ворога загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який працював доцентом у військовій академії Міноборони. За даними слідства, він передавав Росії секретні матеріали про українські безпілотники, намагався зірвати впровадження нових розробок і вербував інших співробітників.