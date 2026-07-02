Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о разоблачении предателя?

Спецоперацию провела военная контрразведка СБУ при содействии Министерства обороны, Главнокомандующего ВСУ и руководства учебного заведения. По данным следствия, подозреваемым оказался доцент научного центра Военной академии, который имел доступ к государственной тайне и документам с грифами "секретно" и "совершенно секретно".

Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами через знакомого из России и с начала 2023 года сотрудничал с врагом. Следствие считает, что агент копировал и передавал кураторам в России проектную документацию по новейшим украинским ударным беспилотникам. Кроме того, он готовил необоснованно негативные заключения относительно перспективных разработок украинских производителей, пытаясь сорвать их внедрение в Силах обороны.

По информации СБУ, подозреваемый также пытался завербовать других сотрудников академии для расширения агентурной сети. Особый интерес российской разведки представляли разработки в сфере БПЛА, ракетного вооружения и других современных военных технологий. Правоохранители сообщили, что в течение длительного времени документировали деятельность агента и использовали его для дезинформации российских спецслужб, предотвратив передачу секретных материалов. Мужчину задержали непосредственно в его служебном кабинете, когда он пытался отправить новую информацию куратору.

В ходе обысков у него изъяли мобильные телефоны, ноутбук, флеш-накопитель и другую технику, которую он использовал для связи с представителями ГРУ. Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала "крота" в академии Минобороны / Фото Службы безопасности Украины

Напомним, СБУ задержала в Днепре местную безработную женщину, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, она корректировала ракетно-дроновые удары, собирала информацию об оборонных предприятиях и передавала врагу данные о последствиях атак для подготовки новых обстрелов. Женщине сообщили о подозрении в государственной измене, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.