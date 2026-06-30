Мужчина приехал в столицу, чтобы уладить личные дела, и именно там его и разоблачили оперативники. Об этом сообщает СБУ.

Актуально СБУ задержала корректировщика российских ударов по Одессе

Как коллаборационист помогал оккупантам?

Сразу после захвата Крыма российскими войсками чиновник получил российский паспорт и предложил свои услуги захватчикам.

Тогдашний гауляйтер Сергей Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым". На этой должности он сыграл ключевую роль в передаче украинских стратегических объектов под контроль Москвы.

Благодаря его действиям Россия захватила Симферопольскую и Севастопольскую ТЭЦ, Таврическую ТЭС, а также сеть солнечных и ветровых электростанций.

Кроме того, под контроль оккупантов перешли газопроводы, компрессорные станции и нефтебазы в Керчи и Феодосии. В течение двух лет он переводил эти активы под российское законодательство, а впоследствии возглавил несколько добывающих компаний, продолжая работать на Кремль.

К слову! Ранее мы писали, что в Крыму возникла новая проблема – жителей предупредили о длительных отключениях света.

Что известно об обысках и какое наказание грозит задержанному?

Во время обысков в киевской квартире задержанного правоохранители нашли российские паспорта, банковские карты и документы, подтверждающие его сотрудничество с агрессором.

Следователи уже объявили бывшему чиновнику подозрение в государственной измене. Суд поместил его под стражу без права освобождения под залог.

Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Запорожье задержали мобилизованного, который попросил россиян направить БПЛА на СИЗО. Также недавно в центре Киева Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт, задержав двух женщин, которые работали на российские спецслужбы и планировали взорвать автомобиль украинского военного.