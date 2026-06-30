Чоловік приїхав до столиці, щоб владнати особисті справи, де його й викрили оперативники. Про це повідомляє СБУ.

Актуально СБУ затримала коригувальника російських ударів по Одесі

Як колаборант допомагав окупантам?

Одразу після захоплення Криму російськими військами чиновник отримав паспорт Росії та запропонував свої послуги загарбникам.

Тодішній гауляйтер Сергій Аксьонов призначив його так званим "міністром палива та енергетики Республіки Крим". На цій посаді він відіграв ключову роль у передачі українських стратегічних об'єктів під контроль Москви.

Завдяки його діям Росія захопила Сімферопольську та Севастопольську ТЕЦ, Таврійську ТЕС, а також мережу сонячних і вітрових електростанцій.

Крім того, під контроль окупантів перейшли газогони, компресорні станції та нафтобази у Керчі й Феодосії. Протягом двох років він переводив ці активи під російське законодавство, а згодом очолив кілька видобувних компаній, продовжуючи працювати на Кремль.

До слова! Раніше ми писали, що у Криму виникла нова проблема – жителів попередили про тривалі відключення світла.

Що відомо про обшуки та яке покарання очікує на затриманого?

Під час обшуків у київському помешканні затриманого правоохоронці знайшли російські паспорти, банківські картки та документи, які підтверджують його співпрацю з агресором.

Слідчі вже оголосили колишньому посадовцю підозру в державній зраді. Суд відправив його під варту без права внесення застави.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі затримали мобілізованого, який попросив росіян навести БпЛА на СІЗО. Також нещодавно в центрі Києва Служба безпеки України запобігла терористичному акту, затримавши двох жінок, які працювали на російські спецслужби й планували підірвати автомобіль українського військового.