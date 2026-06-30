Про це СБУ повідомила у власних соцмережах.

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Що відомо про навідника?

Служба безпеки України встановила, що зловмисником виявився місцевий житель. Він виставляв публікації, в яких підтримував Росію та її злочинну армію в телеграм-каналах, чим і привернув увагу ФСБ.

Завданням агента було відстежувати пункти дислокації Сил оборони, щоб згодом росіяни могли здійснити ракетно-дронові атаки. Найбільше окупантів цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів ЗСУ на півдні України.

Зловмисник об’їжджав місцевість на машині для збору даних про військові об’єкти. Після розвідвилазок він доповідав куратору з Росії у месенджері, а потім видаляв листування.

Також фігуранта підозрюють у скоєнні інших злочинів. Він ініціював перед куратором передачу вогнепальної зброї. Ціллю цього вчинку було дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в місті та залякати місцевих жителів. Він передав куратору з ФСБ дані депутата місцевої ради та військовослужбовця Національної гвардії України, яких знав особисто, як можливі цілі для ліквідації.

Служба безпеки затримала зрадника. Під час обшуків у агента спецслужби вилучили 3 смартфони із доказами його роботи на російські спецслужби.

Слідчі повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 про державну зраду під час воєнного стану;

частина 1, 2 статті 110 про посягання на територіальну цілісність України);

частина 2, 3 статті 109 про публічні заклики до насильницької зміни або захоплення влади.

частина 2, 3 статті 436-2 про виправдовування збройної агресії Росії.

Зловмисник наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна.

СБУ викриває держзрадників

Дмитро Козюра, який раніше очолював Штаб Антитерористичного центру СБУ, отримав довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану. Полковник передавав ворогу секретні дані.

Контррозвідка СБУ спільно з військовими затримала російського агента, який допомагав ворогу готувати прорив до Лимана на Донеччині. Зрадник наводив на позиції українських захисників важкі авіабомби та вогнеметні системи, ставлячи під загрозу оборону міста.