Агента спіймали на гарячому безпосередньо біля передової – у так званій "кіллзоні". У цей момент він фотографував позиції підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, щоб передати координати російським кураторам. Про це розповіли в СБУ.

Дивіться також Передавав таємні дані російським спецслужбам: полковника СБУ засудили до довічного ув'язнення

Що відомо про зрадника, який допомагав окупантам у захопленні Лимана?

Інформатором виявився місцевий безробітний. Спецслужби Росії помітили його ще під час тимчасової окупації громади, адже чоловік відкрито підтримував кремлівський режим. Після звільнення міста росіяни знову вийшли на нього та доручили шпигувати за Силами оборони.

За його наведенням окупанти били по українських військових майже з усього арсеналу зброї ближньої та середньої дальності. Ворог застосовував надважкі керовані авіабомби (КАБи), дрони-камікадзе, артилерію та важкі вогнеметні системи "Солнцепек". Цими масованими обстрілами загарбники намагалися допомогти своїм штурмовикам прорвати лінію фронту та захопити Лиман.

Під час обшуку в агента окупантів вилучили телефон із доказами роботи на Росію. Зараз чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ також затримала громадянина Росії, який допомагав ворогу коригувати удари по Запорізькій області. За даними слідства, він передавав окупантам координати позицій ЗСУ та української ППО.