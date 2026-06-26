Зловмисник перебуває під вартою. Про це СБУ повідомила у власних соцмережах.

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Що відомо про навідника ударів по Запоріжжю?

Контррозвідка СБУ затримала жителя прифронтового селища регіону. В ході розслідування з'ясували, що він потрапив до уваги росіян після публікації прокремлівських коментарів у соціальних мережах.

Одним із завдань підозрюваного був регулярний обхід місцевості за 20 кілометрів від лінії фронту, щоб виявити позиції Сил оборони, по яких Росія планувала вдарити дронами-камікадзе та КАБами. Особлива увага агента була прикута до координат бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Запорізькому напрямку.

Другою ціллю навідника було виявити дислокування української ППО, яка захищає повітряний простір Запоріжжя. СБУ викрила держзрадника під час однієї з вилазок. Агента затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку біля військового об’єкта. Після цього були проведені заходи з убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку в помешканні зловмисника, спецслужби знайшли засоби звʼязку, за допомогою яких він контактував з російськими спецслужбами. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України про поширення інформації щодо розташування ЗСУ під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



Навідник російський ударів перебуває під вартою / Фото СБУ

СБУ викриває ворожих агентів

Служба безпеки України затримала коригувальницю вогню в Дніпрі. Нею виявилась місцева безробітна. Зловмисниця брала участь у наведенні ракетно-дронових атак Росії по місту на початку червня 2026 року.

Військова контррозвідка СБУ затримала на Київщині агентку ФСБ, яка коригувала ворожі удари. Вона +причетна до однієї із наймасштабніших російських атак по Києву, яка відбулася 24 травня цього року.