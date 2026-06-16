Про це повідомили в СБУ.

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Як агентка допомагала ворогу?

Правоохоронці встановили, що агентка причетна до однієї із наймасштабніших російських атак по Києву, яка відбулася 24 травня цього року. Крім того, після цього обстрілу вона готувала нові удари ворога по Києву.

Виявилося, що наведенням російських дронів та ракет займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська із Одещини. Під виглядом туристичної поїздки вона приїхала до готельного комплексу на узбережжі Київського моря, де оселилася в номері з видом на водосховище.

Там жінка встановила у вікні телефон із віддаленим доступом для ФСБ.

У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися у режимі онлайн відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки Росії,

– пояснили в СБУ.

У разі виявлення позицій зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп ворог планував завдавати по них комбінованих ударів.

Як повідомляють в СБУ, після обстрілу Києва міста 24 травня агентка тимчасово "залягла на дно", однак згодом отримала нове завдання щодо коригування ударів по столиці. Правоохоронці затримали зловмисницю "на гарячому" – коли вона облаштовувала нову точку спостереження в готельному номері біля Київського моря.

Слідство також встановило, що російські спецслужби завербували жінку через телеграм-канал із пропозиціями нібито "легкого заробітку".

Під час обшуків у неї вилучили два смартфони, ноутбук і чернетки з доказами співпраці з ворогом.

Агентці також повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану: їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно співробітники СБУ також викрили агента російських спецслужб у Дніпрі. За даними правоохоронців, чоловік коригував удари російських військ по Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.