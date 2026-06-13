Про це йдеться у повідомленні СБУ.

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Які деталі викриття?

Слідство встановило, що російським агентом виявився завербований ворогом тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю. Російські спецслужби завербували його через телеграм-канал із пропозиціями "швидкого заробітку.

Під час обшуків у нього вилучили ноутбук та мобільний телефон, де містились докази співпраці з окупантами.

За даними розслідування, фігурант збирав й передавав координати розміщення української ППО. Під час поїздок на власній автівці він відстежував військові об'єкти, позначав потенційні цілі на гугл-картах та додава детальний опис місцевості.

Усю інформацію він зберігав на смартфоні та надалі передавав своєму куратору з ФСБ.

Співробітники СБУ викрили ворожого агента та задокументували його шпигунську діяльність. Окрім того, служба провела відповідні заходи із убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

У СБУ додали, що нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки нещодавно затримали російського агента, який планував влаштувати теракт у центральній частині Харкова. Для цього фігурант підготував 12 кілограмів вибухівки.

На Франківщині СБУ викрила двох іноземців із ЄС, які приїхали в Україну, аби на замовлення російських спецслужб влаштувати підпали у західних регіонах.