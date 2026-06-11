Про це повідомили у Службі безпеки України.

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За даними розслідування, завдання російських кураторів виконували двоє 27-річних громадян сусідньої європейської країни. Ворожі спецслужби вийшли на них ще за межами України та залучили до співпраці.

Один із чоловіків був завербований через Телеграм – там він залишав коментарі на підтримку збройної агресії Росії проти України. Після цього вже сам долучив до "справи" свого знайомого.

Згодом обох чоловіків відправили в Україну для виконання агентурних завдань.

Вже в Україні чоловіки оселилися в готелі на околиці Чернівців, а згодом підпалили місцеву адмінбудівлю – докази "проробленої роботи" вони надіслали своєму куратору у Росії у вигляді відео. Наступною ціллю іноземних паліїв була сільрада в Івано-Франківській області.

Під час обшуків на місці події та в готелі, де проживали підозрювані, слідчі вилучили смартфони та інші речі, які підтверджують їхню співпрацю з ворогом.

На основі зібраних доказів суд визнав обох винними за частиною 2 статті 258 КК України – терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисників засудили до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.

До слова, 8 червня правоохоронці затримали чоловіка, який причетний до вибуху на поштовому терміналі на Оболоні у Києві. Ним виявився 35-річний мешканець Запорізької області, який пересилав з Запорізької області до Пущі Водиці осколкові боєприпаси для скиду з дронів.