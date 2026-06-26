Злоумышленник находится под стражей. Об этом СБУ сообщила в своих социальных сетях.

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Что известно о наводчике ударов по Запорожью?

Контрразведка СБУ задержала жителя прифронтового поселка региона. В ходе расследования выяснилось, что он попал в поле зрения россиян после публикации прокремлевских комментариев в социальных сетях.

Одной из задач подозреваемого был регулярный обход местности в 20 километрах от линии фронта с целью выявления позиций Сил обороны, по которым Россия планировала нанести удары дронами-камикадзе и КАБами. Особое внимание агента было приковано к координатам боевых позиций артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Запорожском направлении.

Второй целью наводчика было выявление дислокации украинской ПВО, защищающей воздушное пространство Запорожья. СБУ разоблачила государственного изменника во время одной из вылазок. Агента задержали "на горячем", когда он проводил доразведку возле военного объекта. После этого были приняты меры по обеспечению безопасности позиций Сил обороны.

Во время обыска в жилище злоумышленника спецслужбы обнаружили средства связи, с помощью которых он контактировал с российскими спецслужбами. Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины о распространении информации о расположении ВСУ во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.



Наводчик российских ударов находится под стражей / Фото СБУ

СБУ разоблачает вражеских агентов

Служба безопасности Украины задержала корректировщицу огня в Днепре. Ею оказалась местная безработная. Злоумышленница участвовала в наведении ракетно-дроновых атак России по городу в начале июня 2026 года.

Военная контрразведка СБУ задержала в Киевской области агентку ФСБ, которая корректировала вражеские удары. Она причастна к одной из самых масштабных российских атак по Киеву, которая произошла 24 мая этого года.