19 июня суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Национальная полиция.
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Что известно о покушении?
Национальная полиция разоблачила еще одного участника подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными – Андрея Юсова. Следствие установило, что убийство чиновника могло готовиться под кураторством представителей России.
Задержанный оказался 34-летним бывшим военным. Он выступал посредником между заказчиком и потенциальным исполнителем убийства. В начале 2026 года он получил предложение найти исполнителя для совершения преступления. Заказчик пообещал лично ему 100 000 долларов США за успешно выполненное задание.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
После этого подозреваемый начал искать исполнителя. Мужчина предложил своему знакомому и передал ему контакты заказчика для дальнейшего общения. С февраля по июнь 2026 года посредник систематически подстрекал своего приятеля к совершению преступления.
Посредника задержали 18 июня. ГУР установило, что заказчик успел перечислить 22 000 долларов США в качестве аванса на криптокошелек для подготовки преступления. Кроме того, задержанный получил подробные сведения о потерпевшем, его образе жизни и распорядке дня.
Что известно о покушении на Андрея Юсова?
Ранее, 8 июня, полиция задержала 38-летнего жителя Киева, которого завербовали представители России. Ему также пообещали 100 000 долларов за ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины. Часть суммы, а именно 10 000 долларов, он получил в качестве аванса.
Андрей Юсов впоследствии прокомментировал раскрытие очередной попытки покушения на свою жизнь. Представитель ГУР подчеркнул, что Россия продолжает использовать террористические методы, а её мишенью может стать любой украинец.