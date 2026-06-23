19 червня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора та Національна поліція.

Дивіться також: Скутер та побачення: як російський агент намагався вбити українського військового

Що відомо про спробу вбивства?

Національна поліція викрила ще одного учасника підготовки замаху на працівника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – Андрія Юсова. Слідство встановило, що вбивство могло готуватися під кураторством представників Росії.

Затриманий виявився 34-річним колишнім військовим. Він виступав посередником між замовником та потенційним виконавцем вбиства. На початку 2026 року він отримав пропозицію знайти виконавця для злочину. Замовник обіцяв особисто йому 100 000 доларів США за успішно виконане завдання.

Після цього підозрюваний почав шукати виконавця. Чоловік запропонував своєму знайомому та передав контакти замовника для подальшої комунікації. З лютого по червень 2026 року посередник систематично підбурював свого приятеля до вчинення злочину.

Посередника затримали 18 червня. ГУР встановило, що замовник встиг перерахувати 22 000 доларів США авансу на криптогаманець для підготовки злочину. Також затриманий отримав детальні дані про потерпілого, його спосіб життя та розпорядок дня.

Що відомо про замах на Андрія Юсова?

Раніше, 8 червня, поліція затримала 38-річного киянина, якого завербували представники Росії. Йому також обіцяли 100 000 доларів за ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України. Частину суми, а саме 10 000 доларів – він отримав як аванс.

Андрій Юсов після того прокоментував викриття чергової спроби замаху на своє життя. Представник ГУР наголосив, що Росія продовжує використовувати терористичні методи, а її мішенню може стати будь-який українець.