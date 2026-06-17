СБУ рассказала о подробностях преступления в своих социальных сетях.

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Что известно о российском агенте?

Контрразведка и следователи Службы безопасности в июне 2025 года разоблачили агента российской разведки во время подготовки теракта в Киеве. Расследование установило, что завербованным оказался помощник шеф-повара местного ресторана. Он готовил подрыв военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Для выполнения задания агент приобрел скутер и заложил в него самодельное взрывное устройство. Он оставил транспорт в одном из дворов в Днепровском районе столицы. После этого российские спецслужбисты выманили военного на место запланированного теракта под предлогом свидания с девушкой из чата знакомств.

Когда мужчина прибыл на "место встречи", россияне от имени "девушки" отправили ему сообщение, чтобы он взял со скутера ключи якобы от её квартиры. Военного спасло то, что, не увидев ключей в замке зажигания, он быстро среагировал и отошел от заминированного транспортного средства.

Однако после неудачного покушения агент не прекратил свою деятельность, а получил новое задание. Ему предстояло приехать в город Прилуки в Черниговской области, поселиться в отеле и готовиться к совершению поджогов на севере Украины.

СБУ задержала злоумышленника сразу после попытки уничтожить автомобиль Сил обороны. Во время обыска у него нашли компоненты для самодельного взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на ГРУ (Генеральное управление разведки).

Злоумышленнику предъявили подозрение по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины о совершении террористического акта. Учитывая его сотрудничество со следствием, суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как СБУ выявляет российских агентов

Служба безопасности провела успешную операцию по задержанию еще одного агента ГРУ в Закарпатье. Мужчина шпионил за оборонными заводами и собирал информацию о работниках предприятия.

Также СБУ разоблачила агента российской военной разведки в Донецкой области. Он передавал координаты для обстрелов Краматорска и поджигал бронетехнику украинских военных.