Об этом сообщили в СБУ.

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Как СБУ разоблачила агента Кремля?

Шпионом оказался завербованный врагом житель Закарпатья. Он следил за предприятиями, выполняющих оборонные заказы на западе Украины.

Агент собирал данные о местонахождении таких компаний и о видах и объемах их продукции. Также злоумышленник пытался получить информацию о работниках предприятия.

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Российское ГРУ планировало использовать эти данные для ударов по предприятиям ОПК Украины и атак на должностных лиц компаний, в частности инженеров-разработчиков.

Для выполнения задачи агент под видом "профессионального интереса" выспрашивал информацию у бывших коллег, работающих на предприятиях.

По данным следствия, собранные сведения он передавал российской военной разведке через отца, который живет в Калининграде и сотрудничает с вражескими спецслужбами.

Впоследствии агент должен был устроиться на другое оборонное предприятие для сбора новых данных, а кураторы из ГРУ обещали предупреждать его о возможных ударах через кодовые сообщения.

Впрочем, контрразведка СБУ разоблачила агента и не допустила его трудоустройства на другое предприятие ОПК, а также обезопасила оборонные объекты Украины.



Следователи изъяли у агента оружие и технику / Фото СБУ

Во время обысков у шпиона изъяли мобильные телефоны со всеми доказательствами сотрудничества с Россией, а также оружие и боеприпасы. Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Что еще известно об успешных операциях СБУ?

СБУ разоблачила депутата Херсонского областного совета и трех его сообщников. Они вели бизнес на Левобережье Херсонщины по законам России и платили налоги в бюджет врага.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности. Он находится под стражей. Трое других фигурантов сейчас скрываются на ВОТ Херсонщины. Поэтому им заочно сообщили о таком же подозрении.

Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента российской военной разведки. Им оказался иерей одного из храмов местной епархии УПЦ (МП), который скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

Кроме того, клирик "сливал" оккупантам информацию об одной из электроподстанций вблизи Одессы, включая особенности ее защиты. Уже после вражеского удара по объекту он информировал ГРУ о последствиях поражения.