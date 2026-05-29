Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Какие детали разоблачения фигурантов?

СБУ сообщила о разоблачении четырех человек, которые сотрудничали с российской оккупационной властью. Депутат Херсонского облсовета, супруги руководителей аграрных предприятий и директор одного из них вели бизнес во временно захваченном Каховском районе Херсонщины.

По данным следствия, депутат имеет два украинских предприятия в сфере техобслуживания транспорта и выращивания зерновых культур. Он перерегистрировал их по законам России и работал под контролем оккупантов. Соответственно фигурант платил налоги в бюджет страны-агрессора.

К тому же местный депутат отвечал за бизнес его сообщников в Каховском районе.

В частности, получал от оккупационной администрации разрешения на обработку земель, организовывал поставки топлива и наем работников. Также занимался регистрацией транспорта и сельхозтехники в органах России и контролировал представление отчетности в оккупационные структуры,

– объяснили в Службе безопасности.

В то же время, по данным СБУ, владельцы и директор агробизнеса контролировали деятельность предприятий. Также они подавали заявки в одно из оккупационных министерств области, чтобы получить более 5 миллионов рублей субсидий от российских властей.

В 2026 году депутат выехал с ВОТ Херсонщины в Одессу, где его задержала СБУ. Злоумышленнику сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности. Он находится под стражей.

Трое других фигурантов пока скрываются на ВОТ Херсонщины. Поэтому им заочно сообщили о таком же подозрении.

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения вражеских приспешников к ответственности за преступления против Украины", – добавили правоохранители.

Напомним, недавно в Одессе СБУ задержала иерей одного из храмов местной епархии УПЦ (МП). Он был агентом ГРУ и корректировал двойной российский удар по городу в 2024 году.

По переданным координатам враг ударил баллистическими ракетами "Искандер-М". Также задержанный передавал оккупантам данные о расположении подразделений ВСУ и ПВО.

Подозреваемый священник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.