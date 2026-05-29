Про це повідомила Служба безпеки України.

Які деталі викриття фігурантів?

СБУ повідомила про викриття чотирьох людей, які співпрацювали з російською окупаційною владою. Депутат Херсонської облради, подружжя керівників аграрних підприємств та директор одного них вели бізнес у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

За даними слідства, депутат має два українські підприємства у сфері техобслуговування транспорту та вирощування зернових культур. Він перереєстрував їх за законами Росії та працював під контролем окупантів. Відповідно фігурант сплачував податки до бюджету країни-агресорки.

До того ж місцевий депутат відповідав за бізнес його спільників у Каховському районі.

Зокрема, отримував від окупаційної адміністрації дозволи на обробку земель, організовував постачання пального та найм працівників. Також займався реєстрацією транспорту та сільгосптехніки в органах Росії і контролював подання звітності до окупаційних структур,

– пояснили в Службі безпеки.

Водночас, за даними СБУ, власники та директор агробізнесу контролювали діяльність підприємств. Також вони подавали заявки до одного з окупаційних міністерств області, щоб отримати понад 5 мільйонів рублів субсидій від російської влади.

У 2026 році депутат виїхав із ТОТ Херсонщини до Одеси, де його затримала СБУ. Зловмиснику повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Він перебуває під вартою.

Троє інших фігурантів наразі переховуються на ТОТ Херсонщини. Тому їм заочно повідомили про таку ж підозру.

"Тривають комплексні заходи для притягнення ворожих поплічників до відповідальності за злочини проти України", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі СБУ затримала ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП). Він був агентом ГРУ і коригував подвійний російський удар по місту у 2024 році.

За переданими координатами ворог вдарив балістичними ракетами "Іскандер-М". Також затриманий передавав окупантам дані про розташування підрозділів ЗСУ та ППО.

Підозрюваний священик перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.