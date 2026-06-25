Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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Що відомо про діяльність полковника СБУ на користь Росії?

Офіцер Дмитро Козюра мав доступ до державної таємниці й відповідав за боротьбу з тероризмом. У березні 2018 року його завербували російські спецслужби.

Після того полковник за гроші став збирати й передавати ФСБ Росії інформацію про оборону, зокрема й ту, яка розкриває державну таємницю.

Козюра ще з 2018-го був на постійному зв'язку з російськими кураторами. "Для конспірації на зв'язок із представниками російських спецслужб виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто", – розповів Кравченко.

При цьому, активна діяльність Козюри розпочалася з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він шпигував за командними пунктами СБУ й передавав дані про атаки по бізнесцентрах, а також інформував про кількість поранених військових і цивільних.

Окрім того, офіцер передавав документи з грифом "таємно" про об'єкти критичної, зокрема газотранспортної, інфраструктури, а також плани посилення ППО на цих об'єктах.

У лютому 2025 року зрадника викрили. У своїх показах він визнав роботу на ФСБ Росії за фінансову винагороду,

– зазначив генпрокурор.

25 червня 2026 року Козюрі винесли вирок і засудили його до довічного позбавлення волі. "Той, хто носив українські погони, і почав працювати на ФСБ, стає ворогом України. Для таких лише найсуворіше покарання", – висловився Кравченко.

Нагадаємо, раніше Василь Малюк розповів, що підозрюваний тривалий час перебував під ретельною розробкою: проводилися складні негласні слідчі та оперативні заходи, включно з технічним спостереженням.

Фактично за Козюрою цілодобово стежили – за місцем проживання, роботи, автомобілем та так званою явковою квартирою, де він контактував із ворогом. Малюк також зазначив, що в ході операції вдалося реалізувати 14 епізодів передачі дезінформації противнику.